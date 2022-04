Andrés García se reconcilia con su hijo Leonardo tras salir del hospital

Ciudad de México.- El actor Andrés García se expresó respecto a su salud debido a la hospitalización que tuvo el fin de semana, además de hablar sobre la situación con su hijo Leonardo, quien se encuentra a su lado durante el video que publicó en sus redes sociales.

Estoy muy a gusto, me está cuidando mucho, sobre todo platicamos, conversamos, cosa que antes no hablábamos. Nos veíamos eventualmente, pero no conversábamos mucho, como que estábamos resentidos el uno con el otro, pero ya no, ya nos llevamos de maravilla”