Andrés García se expresa sobre su enemistad con Enrique Guzmán

Ciudad de México.- El actor Andrés García se ha caracterizado por su forma franca y directa en el mundo artístico así como en su vida personal, por lo que no titubeo al hablar negativamente en cuanto a su perspectiva que tiene de Enrique Guzmán.

En un video en Youtube, Andrés dijo que ''Gracias a Dios'' no tenía una amistad con el cantante y que tampoco le interesaba estar cerca de él.

No es que niegue la amistad. Yo no era actor cuando Enrique era ya un cantante joven famoso, creo que tenía un grupo que se llamaba los Teen Tops, y yo en realidad miraba a Enrique Guzmán […] pero lo que veía en él era como que su postura artista que trataba de agradar a todo el mundo parecía ser que, en el fondo, yo no le agradaba”

Contó García.

Sin envidia

El artista aseveró que nunca sintió envidia por el talento o fama de Guzmán, y desconoce si el cantante sentía algo así por él, aunque cuando fueron vecinos su interacción se tornó complicada.

“Yo no le tenía celos, a lo mejor él a mí sí, no lo sé. Y luego el destino quiso que yo me fuera a vivir a dos cuadras de la barranca donde vivía él y entonces la actitud de él era hostil”, recordó el artista.

De acuerdo con el relato de Andrés, a pesar de que ambos saben de su aversión mutua, todo quedó ahí, pues el padre de Alejandra Guzmán no quiso enfrentarse a golpes con él. “Nunca se atrevió a aventarse un tiro de chingadaz*s conmigo, pero yo me daba cuenta que a él le costaba trabajo, se forzaba en ser amable y en poner buena cara, y a mi no me gusta ser falso, dije ‘pues para qué le pongo buena cara, chig* tu madre tú, chig* a mi madre yo y se acabó, vamos’”.

Sus días de gloria

Por otra parte, Garcías recordó sus momentos de gloria con las mujeres y recalcó que no dudará en hablar de estos momentos en su serie biográfica.

“Yo he inventado hasta fantasías sexuales, he inventado posturas que ni idea tienen, yo era la locura, mira yo me encerraba a veces hasta 15 días con 5 mujeres distintas y a la semana cambiaban y venían otras 5, ya en la serie podré hablar de ello sin decir nombres, pondré y me extenderé sobre las anécdotas porque son interesantes y hasta graciosas”, recalcó.

Finalmente, Andrés García habló de la relación que mantiene con su hija Michelle, quien reside en República Dominicana, ahora que él ha tenido diversos problemas de salud.

“Tiene como 6 hijos, de vez en cuando me habla, pero hay una cosa que no me gusta, solo me habla cuando ella ve en los medios que me dieron un balazo, que estoy en el hospital, o que me ando muriendo, yo la llevé a vivir a Miami, le regalé una casa, dejó la casa tirada, se fue, la compré con muchos sacrificios, para de repente encontrarme con que se había regresado a Santo Domingo así que casi no la veo y es por eso”, contó.