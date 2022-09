Andrés García se anima tras recibir placa de Youtube

MÉXICO.- Andrés García fue diagnosticado con cirrosis hepática a sus 82 años de edad. Durante el último mes se ha dado a conocer que su salud se ha deteriorado y el mismo actor declaró que sentía que estaba viviendo sus últimos días.

Sin embargo, algo que le ha ayudado a conectar con su público es su canal de Youtube, en el que ha compartido sus experiencias durante su carrera, recuerdos de amores y amistades, actualizaciones de su estado de salud, y hasta consejos.

El día de ayer Andrés García celebró que llegó a sus primeros 100 mil suscriptores en el canal y que la plataforma le envío la placa de reconocimiento. El famoso hizo un video especial por este logro, donde leyó la carta que recibió y habló sobre su sentir.

Pues me parece maravilloso, 100 mil suscriptores no es cualquier cosa ni los obtiene cualquiera. Les agradezco en el alma, sobre todo ahora que he estado enfermo que me levanta el ánimo. Entonces, estos buenos deseos y esta noticia se las agradezco con toda el alma. Y no se descuiden porque hay crisis y falta el dinero", expresó Andrés García.