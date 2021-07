Andrés García revela qué hará con sus propiedades antes de morir

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Andrés García declarara que ya sentía que su vida estaba llegando al final, ahora reveló qué es lo que hará con su patrimonio.

El actor dominicano y radicado en México explicó en una entrevista a “Ventaneando” que las únicas propiedades que están a su nombre son “El Castillo”, “El Bosque” y su casa en Acapulco, donde reside actualmente. Asimismo, también tiene un inmueble llamado “La Laguna” que comparte en sociedad con un amigo suyo.

Sin embargo, García ya tomó la decisión de no heredar nada a ninguno de sus hijos, ya que no lo considera necesario, por lo que venderá todo lo que tiene.

‘Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada; al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya’”, dijo a “Vnetaneando”.