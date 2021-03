Andrés García revela el motivo de su distanciamiento con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García reveló su interés por arreglar sus diferencias con Luis Miguel a varios años de distanciamiento, pues lo sigue viendo como a un hijo.

En entrevista para el programa Hoy, el actor aseguró que más allá de una pelea, fue un señalamiento que intentó hacerle al “Sol” lo que los separó.

“Me encantaría porque yo lo he querido toda la vida como un hijo, por ahí tuvimos un raspón, en algún momento que le llamé la atención y desde entonces no se ha comunicado conmigo, pero yo lo entiendo, lo entiendo porque él es una figura muy importante y no está acostumbrado a que alguien le llame la atención, pero yo lo sigo queriendo igual”, explicó.

Destacando que su intención era hacerle ver las cosas de otra manera, Don Andrés recalcó: “yo no estoy peleado, es como a un hijo que le llamas la atención, le dices ‘ubícate maestro, las cosas son de otra manera’”.

Finalmente, García dejó abierta la posibilidad de volver a tener contacto con el intérprete de ‘Suave’. “Ya depende de él si quiere acercarse o no, yo encantado porque lo sigo queriendo”, remató.