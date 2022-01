Andrés García no dejará herencia a sus hijos

Ciudad de México.- El actor Andrés García reveló que se siente muy solo a sus 80 años y que ha reflexionado acerca de su herencia, por lo que ya consideró a quién le dejaría sus bienes.

García continúa intentando recuperar su salud, ya que si bien se sabe, desde hace un par de días dijo necesitar una trasfusión de sangre debido a un problema que tiene en la médula espinal y está destruyendo sus glóbulos rojos, por lo que el actor dijo que el hijo de su actual esposa es quien le está atendiendo.

“Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña”, dijo Andrés en entrevista para el programa Al rojo vivo.

¿Y el resto de sus hijos?

Al preguntarle sobre sus demás hijos, si ellos estaban al pendiente de él, Andrés relato: “(Leonardo) Él está dos años de parranda y no aparece en dos años, y de repente un día se acuerda de su papá y ‘¿qué hubo papá?, te voy a ver allá, y te voy a visitar’, y viene y se está medio día o tres o cuatro horas y ya, vuelve a desaparecer otro año. Y eso no es visitar a tu papá. Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco, creo que vino una vez en 10 años, ha venido una vez. De Andrea no sé nada, ni me interesa nada”.

Sin embargo, García reflexionó sobre la relación que mantiene con sus hijos y comentó: “Nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece”.

Por tal motivo, al hablar tocar el tema de la herencia y los bienes que dejará, Andrés remarcó:

Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido, o vienen una vez cada dos años, o sea, no les interesa”

Asimismo, subrayó que de Roberto Palazuelos ya no quiere saber nada, a pesar de que hace meses aseguraba que sería el actor quién se quedaría a cargo de repartir su herencia. “No, no hay nada qué arreglar, él por su lado y yo por el mío”.

A su vez, García confirmó que nuevamente volvió a distanciarse de su esposa Margarita, por lo que en este momento está viviendo sin compañía y piensa que así se irá de este mundo. “Ya estoy solo y me voy a morir solo; probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar”, declaró.

Finalmente, el artista lamentó que, a pesar de haber tenido diversas parejas sentimentales en su vida, no supo quedarse con una. “Serían las palabras de Sinatra, hay que ser más hombre para tener una sola mujer, que para tener muchas, yo no he podido hacerlo”.