Andrés García explota por señalamientos a su esposa de interesada

Ciudad de México.- El actor Andrés García defensió a su esposa Margarita Portillo después de que la señalaran de ser una mujer interesada y estar con él para beneficiarse.

Por medio de su canal de youtube, el artista de 81 años externó su descontento sobre las críticas que ha recibido su pareja y aseguro que es por ella que aún sigue con vida.

Dicen que Margarita está lucrando conmigo y que no tiene nada que hacer en mi vida, déjenme aclararles algo, pinch$# hocicones, si no fuera por Margarita yo ya me hubiera muerto, es la que me está cuidando desde hace varios años, porque tengo enfermedades muy peligrosas, así que cállese la boca y métasela por el cul*”