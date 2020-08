Andres García explota durante entrevista en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García, muy a su estilo, se defiende de la polémica generada en Argentina, ya que luego de estallar durante una entrevista en vivo en el programa “Confrontados”, ahora es tachado de violento y machista por algunos medios de ese país.

“Estos imbéciles… cobardes… la conductora, a ella, no fue nada en contra de ella, ellos se quieren escudar en ella, porque son cobardes e ineptos, y no saben su trabajo, aquí en México les decimos pend**** y es lo que son. La muchacha estuvo perfecta, profesional, no fue contra ella”, explicó molesto el actor en entrevista para el programa Hoy.

Revelando que su incomodidad se generó debido a que los conductores del show se burlaron de él durante un corte comercial, García continuó despotricando en contra de ellos.

“Estos imbéciles quieren hacer mofa de las personas a las que entrevistan, lo cual es una falta de respeto, hacen mofa porque no saben, son ineptos, entonces quieren reírse de todo y hacer mofa de todo, y ese tipo de trabajador de la televisión me lo paso por los huev**, que quede bien claro”, subrayó.

De la misma manera, Don Andrés se manifestó enfadado por la falta de profesionalismo de estas personas. “Ellos empezaron a mofarse de mí, en cabina y yo los estaba oyendo y obviamente el público también, y empezaron con el tono de mofarse estúpidamente… diciendo “Andrés García andaba con Mónica Guido”, por qué no ríen de su pu** madre, Mónica Guido era la mujer más bella de Argentina cuando yo la conocí, de mi no se burlan ni los inteligentes”, remató.