Andrés García explota contra la ANDI y pide a Hacienda que haga auditoria para recuperar dinero de sus regalías

Ciudad de México.- Andrés García despotricó en contra de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) asegurando que le deben mucho dinero por cuestiones de regalías que no ha cobrado desde hace algunos años.

A través de un video compartido en su canal de YouTube, el actor de 80 años aseguró que recurrirá a las autoridades para poder cobrar el dinero que en apariencia debería tener la asociación desde que enfermó y no pudo ir a cobrarlo.

“Ya he hablado varias veces, tengo más de 4 años que no voy a cobrar porque me prohibió el doctor ir a la Ciudad de México por la presión alta que se me sube, entonces ahora resulta que dicen una cosa distinta cada vez que hablo para preguntar dónde está el dinero”, explicó con gran molestia García.

Visiblemente molesto por esta acción de la ANDI, don Andrés aseguró que no se quedará con las manos cruzadas.

Quieren pleito, lo vamos a tener, legal, pero nos va a tener que ayudar la Secretaría de Hacienda a ver ¿qué carajos están haciendo ustedes con el dinero o con los dineros?, porque en la historia o el historial de los pagos que se le han hecho a Andrés García, antes de estos 4 años, antes de operarme, cuando yo cobraba allá, cada 3 o 4 meses, cobraba veinte y tantos, treinta y tantos mil pesos de las regalías de las repeticiones, cada tres meses o cada cuatro meses, ahora han pasado 4 años y dicen que hay 4 mil pesos”

Finalmente, Andrés García envió un fuerte mensaje a su colega José Elías Moreno, quien es presidente de la ANDI. “Es muy vergonzoso, si no me estoy muriendo de hambre, ni soy ningún pobre &%$*# como son ustedes, y se los digo en su cara, ahora den la cara ustedes Elías Moreno, da la cara manito, da la cara con mi abogado, presenten los papeles, yo tengo aquí los anteriores para ponerlos en la demanda que les voy a poner”.