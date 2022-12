Andrés García estalla contra su hijo Leonardo

Ciudad de México.- El actor Andrés García apareció en un video de TVyNovelas manifestándose por los señalamiento que hizo su hijo Leonardo en contra de su esposa, y su hijo.

Después de que Leo los acusara de no rendir cuentas después de vender una de las propiedades del actor conocida como ''El Castillo'' el artista salió en defensa de su mujer, además de confesar que Sandra Vale, madre de Leonardo, les provee drogas a sus hijos.

''Quiero aclarar que hay una serie de cheques publicados con mala intención, y le están echando la culpa a Andrés López Portillo. [Él] nunca ha tomado un centavo, ni de cheques ni en efectivo, sin mi permiso. Esto es mala intención de sus medios hermanos”, Se escucha decir a don Andrés.

Aun con sus complicaciones que tiene para hablar, se mostró molesto y remarcó

Lo que yo haga con mi dinero es cosa mía; a nadie le importa un carajo lo que yo haga con mi dinero... Otro chisme que andan diciendo para perjudicar al hijo de Margarita, que como les repito no ha hecho más que ayudarme y apoyarme hasta cuando he necesitado dinero, es que nunca ha necesitado ni robarse cheques ni tomar dinero sin permiso. Son envidias de mis otros hijos, así es que a estos cretinos no les hagan caso; esa gente no tiene ninguna credibilidad”

Interés económico

En otras declaraciones expuestas por la publicación antes mencionada, el artista de 81 años reveló que las afirmaciones de su vástago solo surgen a raíz de un interés económico.

"Tan poca ma... tienen que yo ando muy enfermo y no me dejan ni morir en paz. De ese tamaño de poca ma... tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia; les va a tocar pura ma…”, expresó.

Por último, don Andrés García hizo una fuerte ocasión contra una de sus exparejas. “Es importante decir que las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá; esa es la verdad, no hay más vuelta que dar”, expuso.

Venden propiedad

García externó su descontento luego de que Leonardo dijo que Andrecito había vendido la propiedad y que no le contestaba el teléfono. Asimismo, declaró que no entendía por qué Margarita decía que no tenían dinero cuando Andrés debería tener lo de la venta de El Castillo.

Conjuntamente, el hijo del actor explicó que Margarita Portillo no cuidaba bien de su padre. “A veces sí, a veces no. Se pelean y luego se dejan de ver. Después, le habla a mi mamá y a mí para que lo vayamos a ver, y es a todo dar. Cuando luego se va con ella, de repente se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros”, comentó al respecto.