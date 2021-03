Andrés García confiesa que se fracturó músculos del pene mientras sostenía un candente encuentro íntimo

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García sigue revelando diversas anécdotas de su vida amorosa e íntima a través de su canal de YouTube, y en esta ocasión sorprendió al confesar que durante un candente encuentro íntimo con una mujer se fracturó algunos músculos del pene.

“En un par de ocasiones, o tres más bien, casi me lo fracturo, y lo tuve muy lastimado bastante tiempo, porque si se fracturaron algunos músculos del pene y me tomó tiempo que se volvieran a componer. Afortunadamente me salí a tiempo, porque la compañera con la que estaba era muy vehemente, era muy ardiente y se movía mucho, entonces ahí es donde las dos veces creo que casi me lo fractura”, narró el actor de 79 años de edad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Posteriormente, Andrés fue cuestionado sobre si era verdad el rumor con respecto a que duró 9 horas teniendo relaciones sexuales con una mujer.

“Yo no conté las horas, he tenido muchas sesiones largas de eso porque me gusta, pero mi amiga, no voy a decir su nombre porque no sé si ya esté casada, y es una persona famosa, una mujer muy bella, ella lo dijo públicamente ‘yo tuve 9 horas haciendo el amor con Andrés García’, y yo me acordé entonces por qué tuve que estar como 4 días en cama, me dolía todo”, explicó.

Finalmente, el longevo actor aprovechó esta sesión de preguntas y respuestas para negar tajantemente cualquier vínculo amoroso con la cantante y ex integrante de RBD Anahí.

“No, no, no, a Anahí yo la veía como una hija, era una niña encantadora y ahora una señora encantadora, es muy encantadora, pero nunca hubo nada de eso”, remató.