Andrés García confiesa que no quiere pasar de los 85 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García celebró hace pocos días su cumpleaños número 80; sin embargo, el actor aseguró en entrevista para el programa Sale el Sol que no desea pasar los 85 años.

Con sentimientos encontrados por su reciente natalicio, el que fuera galán de telenovelas dijo:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan. Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”.

Acto seguido, Andrés reveló que su mayor temor es no ser autosuficiente, y por este motivo ya no desea vivir por muchos años.

“Yo me sigo valiendo por mi mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, declaró.

Para finalizar, García confesó cómo le gustaría que fueran sus últimos momentos de vida. “Si pudiera escoger, porque eso lo decide Dios, pero me gustaría que fuera aquí en mi playa, y si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor, o por ahí va la cosa”.