Andrés García busca novia 30 años menor que él

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García, quien en días pasados confirmó estar en proceso de divorcio con Margarita Portillo tras 20 años de matrimonio, ahora sorprendió al confesar que está buscando una novia mucho más joven que él.

“Necesito una mujer bonita, guapa y por lo menos 30 años menor que yo”, manifestó el reconocido galán de las telenovelas de 79 años.

Sin embargo, parece que los planes de Don Andrés no podrán hacerse realidad muy pronto, pues su aún esposa no quiere darle el divorcio.

“Sí andamos separados, ella vive en su casa y yo en la mía. Quise definir la situación de una vez y divorciarme, pero ella dice que no quiere. No sé qué razón tiene o a qué le tiramos si nos hablamos muy de vez en cuando, y solamente por cosas que quedaron pendientes de la relación, pero si no quiere divorciarse, tampoco voy andar sufriendo por eso”, detalló sobre su separación.

Acto seguido, García puntualizó que dicha relación no daba para más. “Como le dije: ‘haz tu vida como te dé la gana y yo la mía’. Yo planteé el divorcio, pero ella no estuvo de acuerdo. Tampoco voy andar yendo al juzgado con un tema que pueda durar hasta cuatro años”.

Esperando que esta situación cambie pronto y asegurando que a su ex la dejó muy bien en el aspecto económico, Andrés García volvió a destacar su interés en tener un nuevo amor.

“Siempre he tenido muchas mujeres... No tiene caso decir un número porque serían demasiadas, pero sí he tenido muchas más que nadie”, sentenció.