Andrés García busca arreglar problemas con sus hijos, Leonardo le responde

Ciudad de México.- Andrés García busca limar perezas con sus hijos, aseguró su esposa Margarita Portillo en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Lo estuve pensando mucho y los voy a contactar y ya será cuestión de ellos que vengan a ver su papá y que Andrés los vea, ya le pregunté, precisamente el día de ayer le pregunté, porque a Andrés nunca le han gustado las sorpresas, entonces no quería yo hacer venir a nadie y que me dijera ‘¿qué hace ese cabr*n aquí?’”, dijo al respecto.

Sobre si encuentro podría llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, fecha en que García cumplirá 82 años, Margarita explicó: “No, no sé cuándo, no creo que para el cumpleaños de Andrés, pero los pienso contactar prontamente, no se han dado cuenta, pero es un proceso, un paso importante en la vida”.

Leonardo reacciona al comunicado

Cabe señalar que Leonardo ya reaccionó a las declaraciones de Portillo, y pese a las diferencias que vivieron por la herencia y cuidados del famoso intérprete, el también actor se dijo dispuesto a dejar todo en el pasado por el bien de García.

“Tu sabes que yo amo a mi padre, siempre ha sido mi Capitán América y lo extraño mucho también. Así es (debemos dejar todo atrás), y él a mí también me tiene que aprovechar…”, expresó Leo ante el comentario de Gustavo Adolfo con respecto a gozar de su padre en vida.