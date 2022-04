Andrés García asegura que “no fue fácil” trabajar con Maribel Guardia

Ciudad de México.- El actor Andrés García se expresó respecto a la primera colaboración que tuvo con la actriz Maribel Guardia después de que anteriormente hubiese dicho que no había sido una grata experiencia debido a que la artista quería preferencia.

Durante una entrevista en Sale el Sol García dijo:

La verdad no fue fácil, por varias razones, uno ella estaba empezando en el cine, o era su primer película o algo así, creo que había hecho teatro, había llegado a México, si no que me corrija ella misma… y había hecho poco cine”