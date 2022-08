Andrés García agradece a Anahí su apoyo: "Ella es un encanto de mujer"

MÉXICO.- Andrés García se encuentra en un estado de salud delicado, pues padece cirrosis hepática y otras enfermedades relacionadas con la edad y los excesos que tuvo a lo largo de su vida. Pero en medio de esto, ha agradecido que aún existan personas del medio artístico que se preocupan por él.

El actor compartió un video en su canal oficial de Youtube, titulado “Homenaje a grandes artistas y amigos”, donde reconoció especialmente a Anahí, con quien trabajó hace 23 años en la telenovela Mujeres engañadas; él tenía el papel de padre y ella, de su hija, Jessica Duarte.

Quiero empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anahí. Ella es un encanto de mujer, actriz. Era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz, además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado”,

Reveló que la exintegrante de RBD le ofreció su apoyo: “Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme, y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días, buscando paisajes”.

Concluyó su mensaje para la actriz resaltando que la aprecia mucho y que espera que ella y todo se familia se encuentren bien y pronto pueda verlos.

Anahí respondió al agradecimiento

Anahí respondió en Twitter y señaló: “En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar a quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre, siempre para él”.