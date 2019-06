''Se van a morir de cáncer'': Andrés García a quienes vendieron historia de Bisogno

Una persona que se suma al escándalo de Raquel Bigorra y Daniel Bisogno es Andrés García, quien se pronunció estar de lado del conductor de Ventaneando.

Así lo dejó en claro luego de hacer comentarios ofensivos hacía la ex conductora de Azteca.

Esas personas no son ni basura, son basura podrida y ellos no vana lograr hacerte ningún mal, vas a salir de todo esto más fuerte y más sabio, y ellos, que no lo puedo creer todavía, esta gente que ni de este país es, se les van a podrir los huesos, se van a morir de cáncer en los huesos.