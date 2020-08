Andrés García: Se divorcia tras 20 años de matrimonio

MÉXICO.- Siempre ha sido una pareja que se ha distinguido en el mundo del espectáculo por conservar el romance, con sus altas y sus bajas, pero Andrés García y Margarita Portillo han decidido poner fin a su matrimonio durante esta pandemia.

Así lo declaró Gustavo Adolfo Infante en el programa "De Primera Mano", “Ahora sí es definitivo, ya no se soportan, ya no hablan, ya no se ven, ya no viven, ni conviven, es más, estoy en condiciones de afirmarles que están en trámites de divorcio, no separación, de divorcio”, reveló el periodista.

De la misma forma, trascendió que un reconocido bufete de abogados en Acapulco es quien le estaría llevando el caso a García, y aunque hasta este momento todo parece indicar que llegarán a un acuerdo para separarse en los mejores términos, no se descarta que en un futuro las cosas cambien, pues de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, el carácter de Margarita puede modificar la situación en cualquier momento.

En entrevista con la periodista Flor Rubio, García platicó bajo que términos se desarrolla su proceso de divorcio, "La separación mía y de Margarita tiene más de 5 años. Lo que sucede es que salio a la luz la demanda de divorcio que yo mandé a procesar, que luego Margarita dijo que ella ya no quiere divorciarse".

Cabe recordar que meses atrás, el histrión declaró públicamente que Margarita no quería tener intimidad con él y que cada uno vivía en su casa, además confirmó que le heredó en vida su rancho del Ajusco al hijo de su esposa.

"Cuando una relación no tiene sonrisas, cariños y buena voluntad el uno hacía el otro, ya no tiene caso seguir. No funciona estar cerca le uno del otro, por qué son puros pleitos", expresó García.

El actor platica que no es un proceso reciente, pero acaba de salir a la luz. "La separación era de pacto hecha ya hace medio año, y ya luego las pocas veces que nos veíamos era cada vez más incómodo, entonces fue cuando pensé 'de una vez', pero luego ella manifestó que no quería divorciarse", afirmó.

Andrés García y Margarita Portillo tiene una vida de dos décadas juntos, pero han decidido poner un fin legal a su relación.

Sí no te quieres divorciar, pues ni modo, Cada uno hará su vida, cada uno por su lado"

El actor mexicano afirma que no hay asuntos legales que aclarar, "Hasta donde yo sé todo esta en orden, las cosas que deben estar y donde deben de estar, por ahí quizá tengamos algunos intereses juntos, un negocio, pero ella tiene su parte y yo la mía. Listo"

"Margarita tiene su carácter y yo el mío, y entonces tropezamos mucho, nos veíamos por compromiso, yo iba a comer a su casa de vez en cuando y yo ya sentía que cómo que no estaba ella agusto, entonces cuando yo sentí esto, no tenía la razón de ser", comentó el galán de televisión y aclaró, "Ella no me esta pidiendo nada, ella es muy reservada en sus cosas, tendrías que preguntárselo a ella por qué no quiere (divorciarse), pero no hay pleito por nada, propiedades o cuentas".

"Por algo me enamoré de ella, me casé con ella, pero como todo se acaba en esta vida, nada es para siempre, solo el sol, las estrellas y la muerte, lo demás no dura para siempre." Concluyó el actor.