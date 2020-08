Andrés García: Luisito Rey mató a Marcela Basteri

CIUDAD DE MÉXICO.- Para hablar sobre su más reciente entrevista realizada en otro medio de comunicación es que se comunicó Andrés García con los conductores de el programa Venga la alegría, lo que desató en fuertes declaraciones.

Durante la entrevista hecha por la periodista Flor Rubio y el comentarista de espectáculos Horacio Villalobos, Andrés García afirmó que el padre de Luis Miguel le pidió ayuda para desaparecer a su entonces esposa: "Tu que conoces a todo mundo, necesito eliminar a Marcela porque quien sabe qué...", estando El Sol en la otra habitación.

"Estaba Luismi en otra habitación con Andrés mi hijo, en la casa de la mamá de Luisito Rey, no recuerdo porque", afirmó el actor y agregó, "Llame a Mickey y él estaba jovencito, creo que iba a cumplir 18 o algo así, o estaba por cumplirlos, que por cierto en ese mismo viaje Mickey ya me había dicho antes 'oye mi papá me dijo que me estaba guardando el dinero de lo que había trabajado', desde los doce años Mickey inició a trabajar, 'Y no me ha dado nada, son más de 500 mil dólares o 5 millones de dólares, no lo sé, me dijo que me los daría cuando fuera mayor de edad y no me los ha dado'". A lo que se sabe ahora, nunca se los dio.

Asegura Andrés García que advirtió a Luis Miguel sobre los planes de Luisito Rey.

García afirma que su relación con Luisito ya no era buena en ese momento, "Llame a Luisito y le dije 'a mi me consta que no le dabas su dinero por todo eso, qué porque era menor de edad. Ya no es menor de edad, devuélvele su dinero', que veo nunca se lo devolvió", afirmó.

"Yo ya andaba de mal genio con Luisito por qué estaba procediendo mal, entonces cuando me dice a mi lo de Marcela, porque Durazo ya me había avisado, le dije 'No Luisito estas mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas y yo lo sé, a mi no me vas a contar una historia', entonces llame a Mickey y le dije, 'Tu ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá", platicó Andrés García.

"Cuídala, por qué este c*brón ya se lo pidió a Durazo y me lo pidió a mi, a lo mejor encontró alguien por ahí que lo ayude. Finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito, una mujer de Mario, que también murió allá, lo dijo en una entrevista en España, que la ahorcó en una alberca", platicó García.

"Luis Miguel tuvo siempre la esperanza que no fuera cierto, lo entiendo porque acaban de cumplir 18 años, ya era mayor de edad, pero era muy joven. Tener a su papá que es quién te ha dominado siempre, te ha manejado la carrera, aunque se lo dije delante de Luisito, pues creo que Mickey no pudo hacer mucho". Puntualizó Andrés García.