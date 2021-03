Andrés García: "Carmen Campuzano fue uno de los grandes amores de mi vida"

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los romances más polémicos y controvertidos del medio del espectáculo fue el protagonizado por el actor Andrés García y la modelo Carmen Campuzano, no solo por ser dos de los personajes más atractivos de su época, sino también por la diferencia de edad entre ellos, de 30 años.

Sin embargo, el actor que actualmente tiene 79 años recordó que su relación con la pelirroja mujer fue una de las más memorables para su vida; incluso la describió como uno de los “grandes amores de su vida”, hecho que llamó la atención porque en su momento causaron furor.

El actor Andrés García contó a “HOY” que muchos de sus amores fueron públicos, ya que él mismo es una figura pública a la que los medios asedian o buscan para conocer más sobre su vida, pero sin duda, hay cosas que prefirió reservarse al respecto.

“Porque soy figura pública desde hace muchos años, pero hay eventos y hay romances que quizás no he hablado de ellos; según me van viniendo a la memoria, entonces los voy hablando”, compartió el actor en entrevista para el programa matutino de Televisa.