Andrés Bustamante estrena el pódcast ‘Ponchito, el sueñista’

Ciudad de México.- El comediante mexicano Andrés Bustamante regresa al mundo del espectáculo una vez más en el cuerpo de su personaje Ponchito para probar el pódcast, en donde se adentrará al "mundo paralelo" de la interpretación de los sueños en "Ponchito, el sueñista".

"Yo soy alguien a quien le gusta aprovechar el tiempo, siempre me andan 'repapaloteando' (surgiendo) ideas nuevas en el cerebro y tomé un curso por correspondencia de interpretación de los sueños con el científico Zzz Oniric", responde Ponchito, quien toma la llamada en lugar de su intérprete.

Alejado de "la onda freudiana y lacaniana" el comediante propone una nueva corriente de interpretación de los sueños llamada "ponchista" en donde presenta una nueva forma llena de humor de interpretar los sueños.

Escuchará los audios de sus seguidores

El entrañable personaje escuchará los sueños de sus escuchas por medio de audios de voz enviados semana tras semana a Amazon Music. Será por esta plataforma donde se podrá escuchar "Ponchito, el sueñista" cada viernes a partir de ahora.

"Es como si fuera un programa de radio antigüito, son 12 capítulos y en cada uno de los episodios vamos a estar con Trino Camacho hablando de los sueños, además va a haber un artista de 'stand-up' invitado", adelanta Ponchito.

El primero de ellos es el comediante Alex Fernández, que hablará de uno de sus sueños más extraños en los que se involucran zombies e inaugurara este proyecto.

"¿Los cómicos sueñan cómico?" planteará Ponchito en el pódcast y lo irá descubriendo conforme estos personajes le envíen sus sueños más extraños.

Invita a sus seguidores a enviar sus sueños

En promedio, Ponchito revisará de 4 a 6 sueños por capítulo y por eso invita a que sus seguidores se animen a enviar sus experiencias en formatos cortos.

"Me han mandado cada cosa... Alguien me mandó, 'Oye Ponchito yo nunca sueño', y yo me quedé pensando, ¿entonces?, pues si tu no sueñas yo no interpreto", se ríe.

Pero también asegura que ha escuchado cosas interesantes como el sueño de un papá que junto con su hijo se meten en un pastel gigante, o el de una señora que sueña con el miedo de caer de una azotea.

Sueños locos

Y los escuchas no son los únicos con experiencias oníricas, uno de los sueños más locos que el comediante ha tenido fue una mutación a un animal marino.

"Soñé que era un pulpo y, no me había tomado nada raro eh, pero me veía y en vez de brazos tenía tentáculos y estaba maravillado", asegura Ponchito.

A lo largo del programa también se hablará de distintos tipos de sueños, cuáles son mas comunes, si son premonitorios o no y todos serán interpretados con el característico humor del comediante famoso por su programa de sketches "El Güiri Güiri" (1990-1999).

Sobre si Ponchito volverá a ser comentarista de deportes para las Olimpiadas de Tokio 2021, Andrés Bustamante responde que no será posible, pese a que recibió algunas invitaciones, quiere salir de su zona de confort y apostar por proyectos en los que se sienta verdaderamente conectado.