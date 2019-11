Andrea Torre se divide como mamá, actriz y empresaria

Andrea Torre no para de probarse en cosas nuevas. Aunque su profesión es ser actriz, ella decidió incursionar en un nuevo nicho como son las plataformas digitales y creó su canal Mamá en la Torre, que en julio cumplió dos años y ahora lanza una línea de lipstick o labiales llamado MELT, proyecto con el cual quiere mandar un mensaje positivo a todas las mujeres.



"Se supone que 2019 es el año de la mujer empoderada, pero yo creo que siempre lo hemos sido y no necesitamos poner un año, simplemente nos gusta trabajar. A mí me encanta estar activa laboralmente, me encanta ser mamá y una cosa no impide la otra y este proyecto es todo lo que soy yo.



"Toda mi vida he trabajado, desde pequeña, obviamente a veces por gusto, a veces por necesidad, pero no podría dejar de hacerlo. Soy una persona que en mi cabeza siempre traigo algo por hacer; más como mamá, que tienes responsabilidad de dos o tres hijos, entonces también uno necesita su espacio y qué mejor haciendo algo, decir 'tengo ganas de vender coronas de Navidad o galletas' y que lo puedas hacer desde tu casa sin descuidar a tus hijos, eso está increíble. Las mamás podemos hacer muchas cosas si lo queremos", aseguró.



Quien da vida al personaje de "La Nena" en el programa "Familia de Diez", se dijo nerviosa porque es la primera vez que se prueba como empresaria, pero se siente respaldada por su equipo de trabajo que la ha ayudado a realizar una estrategia de ventas por redes sociales y algunos puntos de venta.



"Me siento nueva, pero muy emocionada y vamos con todo", expresó la actriz que el día de hoy presentó oficialmente MELT.

Para materializar este sueño, Andrea se acercó a Darían Santisteban Guerra y Haydee López Casique, dos jóvenes empresarias y fundadoras de la marca de cosméticos Xirimola, quienes la ayudaron a diseñar la paleta de colores de esta línea de labiales y su presentación.



"Somos tres mujeres mexicanas. Darían y Haydee creyeron en mí y yo en ellas. A la hora de estar haciendo los labiales fue padrísimo".



Andrea explicó que no quiso separar este proyecto de "Mamá en la Torre", sobre todo porque ella ha involucrado a sus pequeños en todo el proceso. Es por eso que decidió darle nombre a esta línea de labiales con las siglas de su videoblog.



"Es un sueño que traigo desde hace mucho tiempo y nunca creí que se diera tan rápido. La verdad es que en 2019 se presentó la oportunidad y aquí estamos. Una de las cosas que me ilusiona más es que mi hija Regina les puso el nombre. A la hora que yo los empiezo hacer necesitaba ponerles un nombre. Entonces comencé a buscar de diosas mayas, griegas, así muy extraños, hasta que llega mi hija y me dice, 'mamá ¿les puedo poner nombre?'"



Corazón, Luna, Estrella, Amor y Nube son los nombres que Regina le puso a la paleta de colores de MELT, "que mi hija se haya involucrado fue espectacular y estoy muy emocionada".