Andrea Torre da detalles de su proceso para enfrentar al cáncer de mama

Ciudad de México.- La actriz Andrea Torre se reintegró al contacto con los medios de comunicación después de revelar en un emotivo video en redes sociales que superó el cáncer de mama.

Torre confesó que fue su esposo, Pedro Ortiz de Pinedo, quien identificó y enfrentó la enfermedad a tiempo, razón por la cual decidió abordar el tema públicamente.

Fue mi marido, mi marido me encontró la bolita hace 2 años, fui con el ginecólogo y me dijo que era una bolita de grasa, que no pasaba nada. Un año después mi marido la vuelve a encontrar, pero más grande, y pues el resultado", explicó la artista de 44 años.