Andrea Santiago, la cineasta de 26 años nominada al Ariel en “Animación”

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran sorpresa se llevó la cineasta oaxaqueña, Andrea Santiago, de 26 años de edad, cuando se enteró que estaba nominada a los “Premios Ariel 2021”, en la categoría de “Animación” por su cortometraje.

Se trata de “A La Cabeza”, cortometraje que Andrea realizó en 2019 y que gracias al talento de la creadora, ha tenido la oportunidad de ser exhibido en diversos festivales de cine de Europa, Asia y El Caribe, según platicó en una entrevista que le otorgó al “Informador.mx”.

La joven platicó que la realización del proyecto se pudo llevar a cabo gracias al equipo de producción que realizó un fondeo para poder solventar los gastos y, a pesar de la pandemia por Covid-19, “A La Cabeza” fue exhibido en Montreal, La Habana, Cataluña, Taiwán, entre otros festivales.

En México se proyectó en el Festival de Cine de Morelia, donde al igual que en los eventos anteriores, tuvo muy buenas críticas, y estará disponible hasta el 25 de agosto en el Festival Internacional de Cine de Monterrey.

Andrea Santiago le dijo al medio que la nominación a los “Premios Ariel 2021” es un respiro y una bocanada de aire en medio de la incertidumbre que trajo la pandemia, ya que abrirá las puertas para que el cortometraje se proyecte en más salas de cine y eso la impulsa para crear otros proyectos.

Cuando empezaron a anunciar (las nominaciones), me metí a la página y al final, un amigo me pasó la carátula donde sale nuestra nominación… y me emocioné demasiado, inmediatamente avisé a mi familia y a mi equipo de trabajo”, dijo.