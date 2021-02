Andrea Rodríguez rompe el silencio sobre la caída de “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Magda Rodríguez falleció repentinamente el 1 de noviembre, quien ocupó su puesto como productora del programa “Hoy” fue su hermana Andrea.

Sin embargo, la tarea no es nada fácil para ella, pues además de la expectativa por “llenar los zapatos” que dejó su hermana, sino que ha tenido que enfrentarse a las críticas y comparativas de los internautas, quienes aseguran que el popular matutino de Televisa empeoró desde que quedó a su cargo.

Andrea se sinceró en una entrevista con Mara Patricia Castañeda y aceptó que el programa, en cuanto a rating, tiene días buenos y malos, y trata de lidiar con esta crisis.

“Tenemos días buenos y malos. Hace unos días fue un mal día y de repente te sacas de onda y dices ‘¿qué pasó?’ y buscas lo mejor para todos, para la audiencia, para todo esto que Magda me enseñó durante años. Mi escuela es Magda, ¿cómo voy a aprender otra cosa?”, dijo.

Lo más difícil, según confesó, fueron las críticas, pues a diferencia de Magda ella admite no tener “la piel tan dura” como ella.

“De repente los leo y me duelen porque no es justificación porque la gente no tiene por qué justificarme si algo no les gusta, lo que pasa es que hay maneras y formas de decir las cosas. Las redes sociales son muy duras, la gente no mide si te dice gorda, ruca”, lamentó.

Contó que, a los dos días de la muerte de Magda, recibió la llamada de un ejecutivo de Televisa, a quien le pidió la oportunidad de producir “Hoy”, y en caso de no dar el ancho, retirarse del programa.

“Me manda llamar Alejandro (un ejecutivo) y me dice: ‘¿Qué quieres hacer?’ Si hubiera contestado lo que quería no estaría aquí, estaría en mi casa de campo durante 8 meses, corriendo, viendo qué pasa, pero la lógica y lo que Magda hubiera querido que contestara es ‘dame chance de hacer ‘Hoy’, si no puedo, conóceme como productora y si no puedo me retiro”, confesó la hermana de Magda.

“Me hicieron saber que me iba a quedar el tiempo que yo pudiera hacer ‘Hoy’. No me dejaron por pena. No van a dejar por pena a nadie”, resaltó.