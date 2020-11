Andrea Rodríguez revela cuáles serán los cambios que habrá en “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Rodríguez tiene una tarea difícil qué cumplir: Tomar la batuta del programa "Hoy" y llevarlo al éxito, al igual que lo hizo su fallecida hermana Magda Rodríguez.

La nueva productora del matutino de Televisa confesó en una entrevista a Javier Poza en Radio Fórmula que fue gracias a Galilea Montijo que decidió tomar las riendas.

Cuando estábamos a pocas horas (de la muerte de Magda), Galilea vino conmigo, me dijo ‘Andy, tú te tienes que quedar en Hoy’ y le dije, ‘no sé, no sé de qué me hablas’ y me dice ‘¿quién mejor que tú para hacer perfectamente el programa y que conoce todo lo que hacía Magda?’, y le dije: ‘no sé, ahorita no quiero pensar en eso'”, relató.

Según dijo Andrea, recibió la propuesta de producir el programa dos días después de la partida de Magda.

“Me dijo ‘¿qué quieres hacer?, le dije, ‘bueno, a mí me encantaría quedarme en ‘Hoy’ pero al final de cuentas es su decisión. Y así fue, me dijo ‘está bien, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Depende de ti, te puedes quedar un día, una semana, un mes, un año, dos años, depende de ti, de tus capacidades y de cómo lo produzcas”, contó Rodríguez.

Adelantó que tiene contrato por dos años, por lo que ya tiene planeado todo lo que pasará en 202 y cuáles serán los planes para mantener a “Hoy” con altos niveles de audiencia.

“Yo estoy planeando todo 2021, estoy haciendo canción, unos ajustes a la escenografía, vamos a hacer nuevas fotografías. Estoy trabajando para que el programa siga teniendo los niveles de audiencia que tenía con Magda y siga siendo la revista # 1 de México y Latinoamérica y espero que así sea”, explicó.

Y para acabar con los rumores, fue tajante al decir que no planea cambiar el elenco de conductores, como se ha especulado en las últimas semanas.

“Lo que hemos logrado en este tiempo es que HOY somos una gran familia, algo que se percibe en la televisión, que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, nos respetamos muchísimo, entonces eso no es fácil de lograr en un programa de TV y los conductores me parece que están extraordinarios”, agregó.

‘Me choca Andrea Legarreta’ les digo, ‘ a ver dime, ¿a quién pondrías?’, esa era una frase de Magda. Siempre que le decía me choca este nombre para tal cosa, me decía, ‘dime uno mejor’, ahí es donde viene la reflexión ¿viene alguien mejor que Galilea Montijo, alguien mejor que Andrea Legarreta o el Negrito? No es fácil con esa empatía con el público, con esa cercanía y amor que les tiene la gente, no es fácil”, remató.