Andrea Noli afirma que no necesita de Jorge Salinas para mantener a su hija Valentina

Ciudad de México.- Andrea Noli fue captada durante su visita a las instalaciones de Televisa por distintos reporteros que la cuestionaron sobre su hija Valentina, fruto de su fugaz relación con Jorge Salinas.

Ante la duda de los medios de comunicación con respecto a si el actor se ha hecho presente en la vida de la ahora adolescente de 14 años, Noli comentó:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No, en lo absoluto, para ella, él no existe en la vida, es así como “no tengo” y ya está. No hablamos del tema casi nada, es lo mismo de siempre, ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto, entonces así se mantiene tranquila”.

Jorge Salinas no ayuda en manutención de su hija

Posteriormente, la actriz de 48 años negó que en algún momento Jorge, de 52, le ayudara en la manutención de Valentina. “Él jamás ha tenido parte, tampoco (lo necesito), para eso tiene mucha madre. Durante mi embarazo, fue un golpe muy duro para mi mediáticamente hablando y no me gusta eso, de hecho, quedé como bastante ciscada y la verdad es que no me interesa, si hiciera algo lo habría hecho de manera aparte y lo hubiera logrado, pero no, asumí que mi hija siempre va a ser sola y así lo he hecho y así seguiré”.

Finalmente, Andrea confesó que Valentina tiene ganas de seguir sus pasos en la actuación, por lo que no descarta dejarla incursionar pronto en el medio artístico.

“Tiene muchas ganas y tiene muchas curiosidades al respecto y yo, mi tarea como mamá es ayudarle en todo lo que ella emprenda y por ahora esas curiosidades pues ahí van, igual y si puede probar con algunas cosas pequeñas yo creo que sería bueno, igual en una de esas lo hace y no le gusta”, concluyó.