Andrea Legarreta y Erik Rubín derraman miel en su 21 aniversario de bodas

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas más estables del medio artístico y este primero de abril derramaron miel en redes sociales durante la celebración de su 21 aniversario de bodas.

Junto a varias imágenes de su boda, la conductora y el cantante se dedicaron emotivas palabras y destacaron que, a pesar de que muchos no apostaban por su amor, el paso de los años los ha convertido en una pareja inseparable.

Destacando que no todo ha sido miel sobre hojuelas en su relación sentimental, Andrea externó su felicidad por seguir junto al padre de sus hijas.

“Hace apenas 21 años... Amorcito, coincidir contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida... Y el resultado de esta historia de amor, nuestras niñas, ¡el tesoro más hermoso!... Y en este recorrido de vida y amor, hemos vivido TANTO... Aprendido TANTO... Reído, gozado, AMADO... Y por qué no decirlo, CRECIDO y aprendido en medio de momentos difíciles, errores, situaciones complicadas, dolorosas, malas decisiones y seres mal intencionados (cosas de humanos) ... Pero al final del camino, de eso está hecha la vida... De eso se trata... De pruebas... De altibajos... Yo agradezco a Dios que sigamos juntos, que seas mi amor, amigo, cómplice, compañero, socio de vida y padre de mis hijas! Eres mi amor, el amor de vida... Y TODO lo vivido, sólo tú y yo lo sabemos y NADA ni NADIE nos lo quita! Sigamos avanzando, aprendiendo, creciendo juntos y luchando por nuestro amor! (Que es sólo nuestro). Vivo agradecida con Dios porque nos elegimos, por todo lo vivido, porque el amor SIEMPRE GANA! TE AMO ayer, hoy, mañana y siempre!

Por su parte, el ex Timbiriche expresó su felicidad por conmemorar este día con el siguiente mensaje: “Preciosa. Hoy cumplimos 21 años. quien lo hubiera dicho, somos los rompe quinielas, no nos daban ni un año. �� Eres un ser muy especial, un ser de luz, una gran persona. Te admiro en todas tus facetas, como madre wooow que gran trabajo has hecho con mis niñas, como esposa, amiga, hija, hermana. Le doy gracias a la vida por ponerte en mi camino y aunque los años pasan y hemos tenido momentos complicados, hoy lo que nos une es más fuerte.

Te escogería a ti un millón de veces. Te amo. Feliz aniversario @andrealegarreta #aniversario #love #loveyou #amor”.

Finalmente, la conductora del matutino Hoy replicó: “Te amo para siempre!! Gracias amorcito por todo lo vivido! No me equivoqué al elegirte! Y vamos por mas!! Te amoooo mi Peloncito lindo!!

Además de su linda relación de pareja, Andrea y Erik consolidaron su romance con la llegada de dos hijas, Mía Rubín Legarreta y Nina Rubín Legarreta, de 15 y 14 años respectivamente.