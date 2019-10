Andrea Legarreta sube foto a Instagram sin ropa para luchar contra el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrea Legarreta subió una fotografía a Instagram sin ropa tocándose el pecho para invitar a las mujeres a autoexplorarse para detectar el cáncer de mamá en horas tempranas.

“Bonita, autoexplórarte mes a mes puede salvarte! Octubre es un mes para recordártelo, pero debes saber que si lo haces todos los meses, una semana después de tu menstruación o si ya no tienes menstruación elige un día de cada mes, puede salvar tu vida! Párate frente al espejo, coloca una mano sobre tu cabeza y con la otra mano revisa alrededor de la mama y luego al centro, revisa que no haya algo anormal, bolitas, dolor, piel de color distinto, líquido, abultamientos o irregularidades. Es MUY importante que visites a tu Ginecólog@ y que NO TE DE VERGÜENZA guapa! Es por ti y por los que te aman! Tócate y toca tu vida! Y a ti, que lo estás viviendo, te deseo pronto salgas de esta batalla... Vas a salir adelante de la mano de Dios!! Nunca te rindas ni pierdas la Fe!! HOMBRES APOYEN A SUS MUJERES !! (sic)”, escribió la conductora del programa Hoy.

Dicha imagen recibió felicitaciones de sus seguidores, quienes le agradecieron la difusión y por poner su granito de arena en el tema.

El usuario lu_ke7933 le dijo: “Te felicito por tu granito de arena en este tema tan importante (sic)”.

Por su parte, varelateatro le señaló: “Sra legarreta siempre mi admiracion y mi respeto (sic)”.

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.

Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama (IARC Globocan, 2008). El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales.

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares.

La mayoría de las muertes (269 mil) se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a los servicios de salud.

La OMS fomenta los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama como parte de los planes de lucha contra el cáncer.

Las estrategias recomendadas de detección precoz para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la autoexploración de la mama. Los programas de detección mamográfica son muy caros y solo resultan viables en países con una buena infraestructura sanitaria que se puedan costear programas a largo plazo.