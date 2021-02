¡Andrea Legarreta sorprende a sus seguidores al vestirse totalmente de blanco!

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas en el medio del espectáculo y es que su carisma y belleza han logrado conquistar el corazón de miles mexicanos, que la ven diariamente durante su participación diaria en el programa matutino 'Hoy' transmitido en Televisa.

En su más reciente publicación de Instagram, la conductora apareció luciendo un 'jumpsuit' de 'shorts' en color blanco luciendo totalmente sus torneadas piernas.

Sin embargo no es la primera vez que la también actriz comparte sus 'looks' en redes sociales y es que ya se ha vuelto costumbre para sus seguidores ver parte de los 'looks' que suele utilizar durante cada programa

¿Y? ¿Cómo vas con tus propósitos? " escribió la guapa conductora.

Por supuesto los halagos se hicieron llegar por parte de sus millones de fanáticos quienes reconocieron la belleza de Legarreta, mientras que otros la describieron como radiante.

Hace unos días Andrea se llevó tremendo susto al enterarse que su esposo, Erik Rubín y Mia fueron asaltados a mano armada por un delicuente, que al final terminó por quitarle solamente un reloj.

Sin embargo la conductora envió en mensaje en redes sociales donde agradeció a Dios de que ni a su esposo ni a su hija, les haya pasado algo grave y con el deseo que nadie más sufra de esto.

Además Legarreta en una entrevista con medios de comunicación dio a conocer que se encuentran pensando en tomar cartas en el asunto y tener escolta, y agregó que su hija Mia es la más afectada con la situación y es que fue una experiencia traumática para ella.