Andrea Legarreta se suma a la campaña #QuedateEnCasaYoTeApoyo

La conductora del programa "Hoy" Andrea Legarreta se sumó a la campaña que han iniciado en México denominada "QuedateEnCasaYoTeApoyo", promovida inicialmente por el activista y empresario Giovanni Medina.

Hace días Medina explicó que esta es manera de apoyar a los mexicanos que dependen de un día a día para mantenerse económicamente. En su caso entre su hijo y él han decidido apoyar a 10 familias mexicanas con 5 mil pesos mensuales y serán seleccionadas de acuerdo a la vulnerabilidad económica que tengan.

Legarreta compartió en su cuenta en instagram un video donde se compromete a apoyar a 25 familias. La condición es enviar la información en mensaje directo y contando su situación brevemente.

"#QuédateEnCasaYoTeApoyo Es una iniciativa para apoyar a que quienes no puedan quedarse en casa porque viven al día y tengan la tranquilidad de quedarse unos días porque les daremos despensas para su familia. Esta semana inicio con 25 familias e iré eligiendo a más familias conforme pasen los días y la manera en la que yo la entregaré será ÚNICAMENTE vía mensajes DIRECTOS, donde me cuenten su situación brevemente. Yo les haré saber que han sido seleccionados para que me den su dirección y enviárselas con el servicio a domicilio de los supermercados"

También nominó a otras figuras de entretenimiento para que se sumen a la causa.