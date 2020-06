Andrea Legarreta se queja de sus compañeros de “Hoy” en pleno programa

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de un momento incomodo, Andrea Legarreta comenzó a quejarse de algo que había sucedido en el programa matutino “Hoy”, donde ella es una de las conductoras principales.

Mientras estaban en la sección ‘Canta la palabra’ Andrea no le importó estar frente y se quejó de sus compañeros por cochinos.

La también actriz contó que al acercarse a sus compañeros Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Raúl Araiza y Pedro Prieto, percibió un mal olor, por lo que agradeció que la televisión no sea “rasca-huele”.

“Qué bueno que la tele no es rasca-huele porque en cuanto me acerque a estos dos... no sé quién fue, pero... tengan cuidado porque su alma ya se está pudriendo”, mencionó entre risas.

Para defenderse, “El Negro” Araiza aseguró que el autor del “crimen” había sido Van Rankin.