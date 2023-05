Andrea Legarreta reacciona a supuesto nuevo romance de Galilea Montijo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta se pronunció tras la controversia en la que se ha visto envuelta su colega Galilea Montijo, quien fue vista con el modelo Isaac moreno de una forma muy cariñosa en la playa.

Ya que Montijo anunció su divorcio recientemente después de 11 años de matrimonio con Fernando Reina, es que ahora se sorprendieron con las imágenes de la conductora y su presunto nuevo amor.

Con dicho escenario es que Andrea confrontó los cuestionamientos de los medios mientras salía de Televisa y dijo.

Ante este escenario, es que Legarreta afrontó los cuestionamientos de los reporteros, y mientras “¿Para eso me detuvieron? ¿Para hablar de Gali?... No tengo la menor idea y no me corresponde decir nada de ella ni de nadie más”.

Sin intereses

Sin querer adentrarse en la polémica, la conductora del matutino Hoy confesó, con su estilo muy peculiar, que por ahora no está interesada en tener una pareja sentimental, pese a que desde el pasado mes de febrero anunció su separación de Erik Rubín.

“No tengo ni tiempo, ni ganas, creo que tengo menos ganas que tiempo, absoluto no (al colágeno)”, respondió Andrea con una gran sonrisa ante las preguntas de la prensa.

Sin confirmar ni desmentir las instantáneas donde Montijo aparece feliz junto al joven español, por ahora Andrea Legarreta prefiere concentrarse en los ensayos de la obra Vaselina, en la cual trabajará junto al padre de sus hijas Mía y Nina Rubín Legarreta.