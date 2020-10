Andrea Legarreta quiere invitar a Pati Chapoy... ¡Al programa "Hoy"!

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta demostró que no tiene rivalidad con nadie, pues acaba de hacer pública su intención de platicar a Pati Chapoy.

La conductora de “Hoy” está más que interesada en hacerle una entrevista a la titular de “Ventaneando”, pero hay algo que se lo impide y son las restricciones de Televisa, que prohibiría la cobertura o entrevista de cualquier personaje que trabaje en Azteca.

Fue por eso que en el canal de Youtube de Mauricio Barrientos “El Diablito” se sinceró sobre lo que no le gusta de trabajar en la televisora de San Ángel.

No me gustan los vetos, a mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella”, dijo Andrea.

Pati ha sido parte de Tv Azteca desde hace 27 años, y se ha desempeñado en varios programas, siendo el más importante, “Ventaneando”, considerado como el “rival” del programa “Hoy” de Televisa.

Hasta el momento, Pati no ha dado señales de haber escuchado la petición de Andrea.

MINUTO 47:00