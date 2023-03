Andrea Legarreta prepara demanda contra Alfredo Adame

Ciudad de México.- Andrea Legarreta estalló contra Alfredo Adame después de que se burlara sobre su separación de Erik Rubín, por lo que la conductora anunció que procedería legalmente contral él.

Después de que Legarreta confirmara su ruptura con Rubín, Alfredo se manifestó en contra de la artista, por lo que Andrea se mostró harta y reveló que busca la vía legal para que no vuelva a hablar de ella.

Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi”

Expresó molesta en entrevista con varios medios de comunicación.

El proceso legal

En este sentido, la artista declaró que pronto tendrá más detalles del proceso legal contra Alfredo, y solicitó que jamás le vuelvan a preguntar sobre ella a su colega

“Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar y de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida”, manifestó.

Como se recordará, las recientes palabras del actor contra la presentadora, surgieron a raíz de las preguntas que algunos reporteros le hicieron sobre la noticia del rompimiento sentimental de la famosa expareja.

“A mí Andrea Legarreta me vale madr*s". Erik Rubín es un tipo al cual estimo mucho, es un tipo muy talentoso, muy buena persona, gente muy padre. La otra no me interesa en lo más mínimo. A Erik lo felicito por haberse deshecho de un cáncer […] Ojalá que el día que se muera, se queme en leña verde en el infierno”, dijo Adame en esa ocasión.