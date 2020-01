Andrea Legarreta preocupada por su reciente viaje a China

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las fiestas decembrinas muchas personas aprovecharon sus vacaciones para viajar a China, país donde se originó la nueva cepa de Coronavirus, lo que ha provocado que este padecimiento se haya propagado con mayo rapidez.

Entre las personas que viajaron al otro lado del mundo se encuentran Andrea Legarreta, quien pareciera estar preocupada debido a que estuvo muy cerca del lugar de origen.

Durante un segmento del programa Hoy, la conductora presentó una cápsula para hablar del virus. Aunque el doctor Arturo Orozco, dijo que no había que entrar en pánico y solamente ser cuidadosos con la higiene, Andrea no parecía tan tranquila, en especial cuando el doctor afirmó que aún no había cura.

Cabe señalar que la cepa se detectó en la ciudad de Wuhan, pero aunque la familia no visitó tal lugar, es comprensible que sientan cierta preocupación debido a los casos que van en aumento en China.

Andrea y su familia estuvieron en el pueblo de Zhujiajiao, pasearon por los paisajes naturales de Guilin y Lingchuan, y festejaron la llegada del 2020 en Xi’an. Además, fueron a la capital del país, Pekín y visitaron sitios emblemáticos como el Palacio de la Suprema Armonía dentro de la Ciudad Prohibida y no pudieron dejar atrás la Gran Muralla China.