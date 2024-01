Andrea Legarreta por fin se DEFIENDE de las acusaciones de Anette Cuburu: esto fue lo que dijo

Ciudad de México.- Recientemente, se ha suscitado una intensa tensión entre las reconocidas conductoras de televisión Andrea Legarreta y Anette Cuburu, quienes protagonizan una de las rivalidades más duraderas y destacadas del mundo del espectáculo.

El origen de este conflicto se remonta a 2008, cuando Anette aún formaba parte del programa matutino Hoy. Surgió un rumor sobre su supuesta relación con Raúl "El Negro" Araiza, y Anette acusó a Andrea de ser la responsable de inventar esta historia para manchar su imagen pública y perjudicar su carrera televisiva.

Andrea Legarreta y Anette Cuburu en 'Hoy'.

Este conflicto resultó en el supuesto "veto" de Anette en los medios de comunicación, que perduró casi una década. Sin embargo, posteriormente regresó como conductora triunfante en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, del cual se retiró a finales del año pasado para unirse a Hoy Día de Telemundo.

Anette reaviva este escándalo y Andrea se defiende.

A principios de 2024, Anette sorprendió a todos al reavivar este escándalo al afirmar que Andrea Legarreta mantenía una relación de más de 25 años con un alto ejecutivo que aún la mantenía en el sillón de Hoy, lo cual además llevó a la gente a cuestionar la paternidad de Erik Rubín con las dos hijas que tiene: Mia y Nina Rubín.

“Yo estuve en Hoy hace 16 años, yo creo que alguien que está hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí desde porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera”, había dicho Anette.

EN EXCLUSIVA | Anette Cuburu ARREMETE en contra de Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz

Ante estos señalamientos, el lunes 8 de enero, en un breve encuentro con la prensa, Andrea optó por defenderse de las acusaciones de Anette de manera serena y pacífica. Alegó que no le han regalado nada en su carrera y acusó a Anette de "odiar a la persona equivocada".

"No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera, desde los 8 años de edad yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final, pues siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con el Negrto, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quién con su vida, y yo no sé quien le haya dicho, que por favor le aclare que le mintieron porque entonces ella vive odiando a la persona equivocada. Creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte", se defendió Andrea.

Además, Legarreta manifestó que no es la primera vez que le inventan amantes, reconociendo que hay un constante intento por desprestigiar su imagen desde hace mucho tiempo.

"A mí ya que me pongan nombres nuevos, a mí me pusieron a sabe cuántos amantes de aquí, todo Televisa, los ejecutivos, expresidentes. Hay un afán ahí de querer ensuciarme. Soy una persona como cualquier otra que tiene errores, que se equivoca. Nadie es perfecto. Ella me desea lo peor, yo le deseo lo mejor. Le deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y además de una manera injusta", agregó Legarreta.

Concluyó invitando a aquellos que tengan pruebas a presentarlas, instando a que proporcionen nombres y apellidos de los involucrados, ya que tiene plena certeza de que esas pruebas simplemente no existen.

“Quien ya esté dispuesto, que saquen sus pruebas. Que den nombres y apellidos, que saquen fotos, vídeos, lo que tengan. De verdad no van a encontrar nada”, manifestó la conductora.