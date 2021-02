Andrea Legarreta pierde el control al aire: "¡Ay la cagu*!"

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando los televidentes piensan en Andrea Legarreta generalmente piensan en una señora recatada pero sensual, pocas veces piensan en ella como una mujer que dice “palabrotas”; y menos frente a la cámara.

Justo eso fue lo que le pasó en el programa en vivo de “HOY” cuando durante la dinámica del juego en el que se estrellan huevo en la cabeza -llamado “Huevos Revueltos”- tuvo una pequeña equivocación que sorprendió a sus compañeros, no por el error; sino por la frase que expresó.

La dinámica del juego consiste en hacer una lista de cosas y todos deben recordar la palabra anterior que dijo su compañero; fue así como Andrea Legarreta en su espíritu siempre competitivo trató de superar a sus colegas en la marca de esta actividad en la que el castigo es recibir un “huevazo”.

Así fue "La caída" de Andrea Legarreta

A pesar de que muchas personas piensan en “Andy” como una mujer muy linda y tranquila, ahora demostró su verdadera cara al expresar una frase que dejó atónitos a sus compañeros; incluso le hicieron burla después de su expresión, pues es algo que saben que no dice con normalidad.

“¡Ay, ya la cagu*!”, dijo Andrea Legarreta en tono molesto después de equivocarse al no poder recordar la palabra anterior que dijo su compañero en la línea. Inmediatamente Galilea Montijo soltó la carcajada.

La reacción de Legarreta fue un tanto “desinteresada” y no le preocupó del todo que la escucharan decir esta frase, trató de dejarlo pasar e incluso aplicó el “aquí no pasó nada”. Evidentemente, la conductora no se salvó del castigo con el huevo estrellado en la cabeza.

Acostumbrados a la seriedad, sobriedad y solemnidad de la madre de Nina y Mía; los integrantes de “HOY” no pudieron más que reír después de que Andrea tuvo un gran desliz frente a la cámara.