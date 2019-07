Andrea Legarreta llega ''plena'' y ''feliz'' a sus 48 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora anunció a primera hora de este viernes 12 de julio que era su cumpleaños ‘‘otra vez’’, por lo que decidió publicar una fotografía de ella cuando era tan sólo una bebé, junto a un largo texto de agradecimiento.

La publicación la hizo por medio de su cuenta de Instagram y comienza describiendo lo bien que se siente tener 48 años

‘’Cómo?? Otra vez es mi cumpleaños??!! Qué??!! Ya tengo 48!!?? WOW !Que BIEN se sienten los 48!!Mientras más años tengo, MEJOR me sabe la vida... Y me siento TAN joven!’’, señala.

Continúa hablando sobre que la vida no ha sido siempre feliz, sin embargo atesora los buenos momentos.

‘‘Siento que me faltan más instantes y más recuerdos para guardar en el disco duro de mi alma... Me siento PLENA y FELIZ... Claro que mi vida no ha sido rosa, pero los momentos bellos opacan el dolor sentido, las risas limpian y borran las lagrimas, los amores presentes y verdaderos convierten en polvo y soplan los corazones rotos... 48?!!’’.

La también actriz señala su entusiasmo por la vida, ademas de las actividades que le gustaría hacer.

Que rico se siente tener esa edad y tener mis ganas de vivir! De celebrar la vida!! De amar más, de sentir más! De reír y bailar y viajar y conocer y volar y abrazar y crear y comer y... y... y TODO mas!! Que rico eso que te dan los años... Las cosas que no valen la pena empiezan a dejar de importarte, las opiniones con malicia también... Los amores te calan hasta los huesos... Las risas te hacen cosquillas en el alma y hasta te rejuvenecen... Y hay sonrisas que hasta te sacan una lágrima de alegría... Que vengan más!! Quiero más vida para VIVIRLA!!’’.

Al finalizar, Legarreta da gracias a dios y a todas aquellas personas que han formado parte de su vida incluso por un instante.