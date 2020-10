Andrea Legarreta le contesta a Alfredo Adame tras culparla del supuesto "veto" que tiene en Televisa

Pareciera que Andrea Legarreta tendrá que “cargar” siempre con la molestia de que Alfredo Adame a cada rato la esté señalando por las desgracias que le sucedan en la vida y hoy volvió a culparla del supuesto “veto” que tiene en Televisa.

En el portal de YouTube del periodista Eden Dorantes, se publicó una entrevista “banquetera” que el controversial Alfredo Adame le otorgó a los medios de comunicación, en donde lo cuestionaron del por qué siendo "actor de trayectoria", no trabaja en la televisora que “lo vio nacer”.

El actor no se quedó callado y aseguró que la estelar del matutino “Hoy”, quien se acaba de incorporar a la producción después de haberse contagiado de Covid-19, era una de las culpables de que los ejecutivos de la televisora de San Ángel le dieran “chamba”.

Me bloquearon en esta empresa por muchas razones, una de ellas es Andrea Legarreta y la otra es, porque no quise dar el 20% de mis contratos de comisión de los contratos que yo tenía y el ejecutivo del cual depende de eso, que es su ‘negocito’, pues agarró y me puso el dedo encima, el candado”, externó.

Ante las declaraciones de Adame, la esposa de Erik Rubín dijo que no se tomará la molestia en hablar de quien fuera su compañero de trabajo hace varios años y prefiere pensar en cosas positivas.

"Para mí esa persona no existe. No voy a hablar de esa persona aunque me insistan. Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quién sabe. Pero yo no voy a hablar", apuntó.