Andrea Legarreta "estalla" ante sobreprecios de materiales para proteger a trabajadores de la salud

Andrea Legarreta está decepcionada que algunos mexicanos se estén aprovechando con el sobreprecio de la situación ante la demanda de materiales médicos para proteger a trabajadores de la salud.

En su cuenta en Instagram compartió su frustración con sus seguidores. "Es increíble ver no es día a día sino hora tras horas esta m*rda de gente se dedica a subir los costos de todo (...) solo quiero decirle que este tipo de abusos y falta de humanidad se regresa".

Desea de corazón que sus familiares o los que hacen estos negocios no se consigan con "basuras como ustedes, no se vale".

Su video también fue acompañado del siguiente mensaje: "BASTA de abusos!! URGE material para que se protejan nuestros doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros y TODOS los que laboran en hospitales públicos! Y como las autoridades no les dan el material suficiente, habemos grupos de personas que estamos juntando material para donarlo... INCREÍBLE comprobar la falta de “humanidad” y abuso de oportunistas sin corazón!! Dios quiera JAMÁS necesiten apoyo y no lo puedan encontrar por basuras que abusan como ustedes!! Comprendo que es su negocio, pero subir los costos cada HORA y de manera desmedida, es NO TENER MADRE!! Hay que denunciarlos!".