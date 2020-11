Andrea Legarreta envía un mensaje a los haters de David Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta salió en defensa de David Zepeda, quien ha estado en el ojo del huracán por ser señalado como la causa de que Daniel Urquiza se quitara la vida.

En las últimas semanas, han salido rumores que aseguran que el actor sonorense y el fallecido “Rey de las Extensiones” tuvieron un romance secreto de 10 años que escalaría a una boda, pero el protagonista de “Por Amar sin Ley” se habría arrepentido al último momento, motivo por el cual el estilista cayó en depresión y se quitó la vida el 19 de octubre.

Ahora, la conductora de “Hoy” envió un mensaje a los haters de David Zepeda, pues dijo que el joven nogalense es “una de las personas más lindas del ambiente artístico”.

“Es un caballero. A mí de pronto me da mucha tristeza, sobretodo que hay programas en Youtube y en este tipo de canales de gente que se escuda atrás de una voz, que a veces ni siquiera hay un crédito y empiezan precisamente a desacreditar, a tirarle basura a la gente, a asegurar cosas horribles”, dijo Andrea Legarreta en la sección “Desayunando y chismeando”.

Yo le digo a las personas, no se enganchen con esos programas, no se enganchen con esa gente que todo el tiempo están tirando a los demás, no muestran pruebas de los demás, y solo destrozan la vida de la gente”, continuó.