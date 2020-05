Andrea Legarreta dispuesta a usar careta protectora en Televisa

La presentadora del programa "Hoy" Andrea Legarreta envió un mensaje de conciencia por el brote del coronavirus y está dispuesta a extremar las medidas de seguridad en la planta televisiva.

En su cuenta en Instagram escribió que lamentablmente la vida nos sorprendió con todo lo que ocurre con la pandemia y que ella se cuida para cuidar también de sus compañeros de trabajo, de la familia y a las personas a las que no conoce.

Aseguró que esto es un acto de empatía, respeto y amor hacia los demás.

"Somos UNO, crean o no crean, creer que existe el Covid-19 NO ES EL ASUNTO. El asunto es que si HOY nos piden estar protegidos al salir, lo hagamos! Y si está en nuestras posibilidades apoyar a las personas que no tienen los medios para conseguir cubre bocas o material de protección, APOYEMOS a quienes más podamos!! JUNTOS haremos que esto termine lo más pronto posible... Por favor CUÍDENSE MUCHO!! Dios me los bendiga!!".