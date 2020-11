Andrea Legarreta da a conocer cómo le gustaría que fuese su funeral

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal parece que la muerte de Magda Rodríguez ha hecho reflexionar a Andrea Legarreta sobre su tiempo de vida, pues incluso ha dado detalles de cómo le gustaría que fuese su funeral.

La conductora del programa ‘Hoy’ no sólo ya tiene decidido como quiere que sea su último adiós; sino que ya ha hablado respecto a ello con sus dos hijas.

Legarreta fue abordada recientemente por la prensa donde se le preguntó sobre su sentir en cuanto a la pérdida de la productora. La plática fue avanzando hasta revelar que que ya ha platicado con toda su familia sobre su muerte y que incluso ya tiene un testamento listo.

“Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos hablado con nuestra familia, desde hace tiempo tenemos un testamento. Pero en realidad y lo que le digo a mis hijas es que lo que tenemos que hacer y pensar es en vivir”, dijo a las cámaras.

Andrea agregó que no sólo tiene lista la área legal, sino que ya ha dado indicaciones a sus hijas de cómo le gustaría que la despidieran.

“Yo les dije ‘cuando me vaya, que me voy a ir como de 100 (años), no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco’”, contó.

La famosa contó que una de las cosas más importantes que ha tratado de inculcarle a sus pequeñas es el amor por la vida y dejar de lado los sentimientos negativos.