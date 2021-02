Andrea Legarreta contratará guaruras para que la protejan

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta se siente muy afectada por el asalto que sufrió su esposo Erik Rubin y su hija Mia en la colonia Polanco el pasado fin de semana.

Es por esta razón que la conductora de “Hoy” estaría pensando en contratar seguridad privada para que la protejan a ella y a su familia de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México.

Así lo dijo a su salida de los foros de Televisa, donde externó su preocupación por la violencia que se vive y dejó ver la posibilidad de buscar guardaespaldas.

Estamos pensando en eso. Tenemos siempre gente, no estamos solas nunca, en el caso de Erik fue un sábado y sucedieron las cosas, pero esto va más allá de alguien que te cuide las espaldas. Hemos visto gente que tiene coches llenos de guaruras y ve las situaciones que nos hemos enterado en las noticias. Más bien pensar qué sigue, qué podemos hacer”, contó a los medios.

Según Andrea, quien está más afectada por esto es su hija Mia, quien a sus 14 años fue víctima de asalto y se encuentra muy triste por la traumática experiencia.

“Cuando me lo platicó, ella apenas y podía abrir los ojos de tanto llorar y me decía, ‘es que yo solamente le pedía a Dios que no me quitaran a mi papá”. ¿Qué te digo? Es el pan nuestro de cada día en este país. Muy triste por Mía principalmente”, lamentó.

A la también actriz dice que no le importa que se hayan robado un reloj Audemars Piguet, sino que nadie debería ser víctima de un delito, y que la crisis económica no es justificación para dañar a otras personas.

“Somos gente de trabajo, gente de bien y es triste. No estamos hablando por nosotros sino por todos. No es eso, lo triste es la situación, sí son tiempos difíciles pero nada justifica este nivel de violencia y de actos delictivos constantes”, declaró.