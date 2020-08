Andrea Legarreta conquista Instagram con vestido blanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta no deja de soprender a todos sus seguidores con sus inovadores "looks", y es que la conductora durante esta pandemia no ha dejado de trabajar para el programa Hoy, en donde se ha encargado de brindar momentos de diversión a todo su público mexicano.

Hace un par de horas la conductora compartió por medio de su cuenta de Instagram una imagen en la que se le puede ver con un vestido de color blanco con un estampado de color cafe claro y azul.

Y es que la artista se ha encargado de presumir sus 'outfits' que inspiran a todos sus seguidores a la hora de qué ropa escoger para su día a día.

A los minutos de hacer esta publicación la esposa de Erick Rubin recibió miles de comentarios en los que "chulean" mucho a la conductora.

Hace unos días se dio a conocer que el conductor "El burro" Van Rankin dejaría el programa de Hoy porque estaría de lleno en su serie de "40 y 20", es por eso que en su lugar entró el reconocido actor Arturo Carmona, quién aparte de tener una gran trayectoria, el artista mantiene una buena relación de amistad con algunos de sus compañeros que están actualmente en el programa.

De hecho recientemente el periodista Alex Kaffie escribió en su columna para el Heraldo de México, que fue Galilea Montijo y Andrea Legarreta quienes aceptaron que este actor se uniera al equipo del programa matutino.