Andrea Escalona y Gabo Cuevas se pelean en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas horas, Andrea Escalona y Gabo Cuevas conmocionaron a los internautas luego de protagonizar una pelea en Instagram.

Todo esto en medio de una guerra mediática entre “Venga la Alegría” y el programa “Hoy”, ya que la conductora de Televisa se burló del rating del matutino de Tv Azteca en su más reciente publicación en redes sociales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La hija de Magda Rodríguez compartió una imagen comparativa del nivel de audiencia de ambos programas y citó una frase de Alejandro Jorodowsky.

“No te importe que te copien: los cuervos que quieren copiar a los patos que se ahogan cuando entran al agua”.

Esto último lo dijo en referencia a "Quiero Cantar", el nuevo reality de "Venga la Alegría", que acusan de ser una copia de "Las Estrellas Bailan en Hoy".

ASÍ LE RESPONDIÓ GABO A ANDREA

Lo que Andrea no esperó es que Gabo, quien es periodista de “Venga la Alegría”, le respondió su publicación.

Me extraña que siendo años de Azteca, nunca te tocó ver ‘La Academia’ de ‘Venga la Alegría’. Hermana, no se te olvide dónde te hiciste estrella”, le escribió el periodista a Andy Escalona.

La conductora de “Hoy” no quiso quedarse callada y decidió también replicar lo dicho por el integrante de Azteca.

“Amor, no sólo me tocó. Estuve ahí de concursante y el formato era totalmente diferente. Lamento que les quede el saco. Para los que sabemos trabajar siempre se abrirán puertas, unas mejores, grandes escuelas, otras con las que siempre soñamos. Yo estoy viviendo esas. Me encanta la competencia y me encanta ganar y eso se publica”.