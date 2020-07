¿Andrea Escalona y Daniel Bisogno tuvieron una relación?

CIUDAD DE MÉXICO.- En el programa ‘Hoy’ se realizan varios juegos durante el programa, pero uno de los favoritos es sin duda el ‘’Yo nunca, nunca’’, en el que los conductores ‘’los trapitos al sol’’ y ventilan sus intimidades.

En esta ocasión fue el turno de Adrea Escalona, quien ante la pregunta de si alguno anduvo con alguien sabiendo que era homosexual, Paul Stanley y Martha Figueroa la señalaron.

‘’Se me hace que por allá", dijo Martha. "Ah sí, neta, ahí andabas tú", aseguró Paul, mientras apuntaban a la joven.

Pero Galilea fue la más directa, pues se acercó a Andrea para ser ella misma quien le pintara la cara. Por su parte, Escalona no pudo decir nada, solo rió y pidió que ya no se llevaran así dentro del programa.

‘’Ya me acorde, ya me acorde... Mana que feos gustos por cierto", dijo Galilea mientras le ponía polvo, a lo que ella respondío: "Oigan no... nos llevemos así", sin poder negarlo.

Cabe mencionar que aunque nadie mencionó el nombre del polémico conductor, en comentarios aseguraron que podría tratarse de Daniel Bisogno.