¿Andrea Escalona tiene mala relación con Galilea Montijo y Andrea Legarreta?

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrea Escalona puso punto final a los chismes sobre si tiene mala relación con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

"Son unas reinas, yo las amo, son maestras de vida y de la televisión. La calidad humana de la Gali pocas mujeres la tienen. Andrea es muy maternal, te hace sentir como familia", dijo Escalona a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Agregó:

"Yo las admiro mucho y respeto su silla. Yo me acuerdo que hablé con Fernando del Solar cuando entró a Hoy y le decía que si qué pasaba, y él me dijo que no supo cómo acoplarse con ellas".

Andrea comentó que para llevársela bien con Galilea y Legarreta hay que acoplarse a ellas no ella a uno.

"Hay que acoplarse a ellas, no ellas a ti, porque Hoy es su casa desde hace más de 20 años".

Por último reveló que cualquier persona que llegue a Hoy tiene que entender que hay que respetar a los que ya estan ahí trabajando desde hace mucho tiempo.

"Cuando entiendes eso, ya la hiciste. Hay que adecuarse a donde vayas".