Andrea Escalona, Itatí Cantoral y otras celebridades que perdieron a su madre este 2020

Andrea Escalona pasa por un duro momento tras la repentina muerte de su madre, la reconocida productora Magda Rodriguez. Aunque la actriz se ha mostrado fuerte durante este difícil episodio, ha reconocido que aún no ha asimilado del todo la partida de su mamá con quien tenía una relación bastante cercana y sabe que le hará mucha falta.

Al igual que Andrea, estos otros famosos han tenido que enfrentar el doloroso golpe de haber perdido a su madre durante este 2020.

Itatí Cantoral

Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral, perdió la batalla contra la COVID-19 el pasado 28 de agosto en la ciudad de México. Sin duda, la pérdida ha sido muy dolorosa para la actriz quien tenía una conexión muy especial con su madre y le fue muy difícil enfrentar su partida. “Mi mamá nos tuvo a tres, primero, hombres y ella fue la chiquita que llegó cómo mujer, siempre fue la consentida y tenía una relación con mi madre muy, muy especial y nunca se pensó en este momento. Si te das cuenta, mi hermano Roberto está con ella abrazándola y mostrando que aquí estamos, ella no está sola y no va a estar sola nunca”, reveló en entrevista José Cantoral, hermano de Itatí, durante el funeral de su madre, donde la actriz lució devastada por su partida.

Tras su regreso a las grabaciones de "La mexicana y el güero", Cantoral evitó responder los cuestionamientos de la prensa sobre el deceso de Zucchi y se limitó a compartir una fotografía en el set de la telenovela que protagoniza, con el siguiente mensaje: “¡¡La vida continúa!! Y se pone mejor en #lamexicanayelgüero”. Finalmente con el paso de los días Itati habló por primera vez de su madre tras su muerte: "El legado que me dejó mi mamá es primer que nada agradecerle a Dios todos los días por haberme dado la vida y por haberme dado a los hijos tan hermosos que me ha dado y por mi trabajo, y que nunca descuide a la gente que me quiere y sobre todo el público que me ha hecho, ahí llevo a mi mamá siempre, mi mamá es mi fuerza”, reveló.

Miguel Bose

Miguel Bose fue uno de las primeras celebridades en enfrentarse a la dura muerte de su madre este 2020 a causa del coronavirus. Lucía Bosé falleció el pasado 23 de marzo en el Hospital General de Segovia donde estuvo ingresada tres días tras presentar síntomas de Covid-19 como fiebre y tos, mismos que luego se convertirían en una severa neumonía. Por su parte, el cantante tuvo que dar el adiós a su madre a la distancia ya que él se encontraba en México durante el momento de su muerte y utilizó las redes sociales para compartir su mensaje de despedida: "El universo tiene ahora una estrella enorme, viva, luminosa y azul. Por siempre llena de grandeza, Lucía Bosé. Amada mami azul, usted siempre estará en nuestro pensamiento, en nuestros corazones. En su gloria esté, en su gloria siempre siga brillando; y aún con más intensidad, el cielo es más hermoso. Por siempre eterna", escribió.

Gaby Spanic

Norma Utrera, madre de Gaby y Daniela Spanic falleció el pasado 19 de octubre tras una dura batalla contra el cáncer. Por medio de una video llamada desde Budapest, donde Gabriela Spanic se encuentra participando en un reality show de baile, fue como la actriz venezolana pudo verse por última vez con su progenitora ya que le fue imposible acompañarla físicamente durante sus últimos momentos y a pocas horas de la difícil llamada, Spanic fue avisada de la muerte de Doña Norma a quien recordó en sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora que estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos", escribió.

Daniela Romo

Daniela Romo fue otra de las celebridades que perdió a su madre en las últimas semanas. Tina Galindo, representante de la cantante, anunció el fallecimiento de Doña Teresa Corona de 95 años, madre de Daniela y con quien la intérprete tenía una conexión muy especial.

Tras el anuncio de Galindo, Daniela Romo usó su cuenta de instagram para agradecer a su progenitora: "Solo por ti viví́. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras .Honraré tu amor y tu ejemplo. Honraré tu vida que es la mía.Yo en ti siempre. Tú siempre en mí ��.Gracias Gracias Gracias . Madre mía, mujer divina. Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí ��.Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre‼️ Te AMO con todo lo que soy. Te llevo siempre en mí .Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande ��.De tu mano siempre he de seguir�� GRACIAS A TODOS POR TANTO ABRAZO Y COBIJO �� DANIELA ROMO", escribió la intérprete de "Yo no te pido la luna".

Verónica Castro

Verónica Castro también sufrió la dolorosa partida de su madre, Doña Socorro Castro, quien falleció el 24 de abril a los 85 años de edad. Lamentablemente el único de los hijos de Doña Socorro que pudo acompañarla en su funeral fue el productor José Alberto Castro, quien junto con otras 9 personas acudió a darle el último adiós, ni Verónica, ni sus hermanos pudieron asistir a la funeraria debido a las medidas que impusieron las autoridades para prevenir los contagios de Covid-19 y aunque los primeros días no se pronunció respecto a la noticia, días más tarde Verónica compartió un emotivo video en su cuenta de instagram recordando a su madre. Por su parte, el cantante Cristian Castro, quien creció al lado de Doña Socorro y quien tampoco pudo acompañarla en sus últimos momentos, ha declarado en varias ocasiones que no ha podido superar su partida.

Rocío Sanchez Azuara